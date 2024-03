Przerażające sceny rozegrały się w dolnośląskim Przemkowie. Monika M. i Marcin G. trafili do aresztu po tym, jak ujawniono, że maltretowali malutkie dzieci. Wśród ich ofiar znalazło się 3-miesięczne niemowlę oraz 2-latek.

Decyzją sądu w Głogowie 34-letnia Monika M. i 40-letni Marcin G. trafili na trzy miesiące do aresztu. Oboje są podejrzani o brutalne znęcanie się nad własnymi dziećmi w wieku 11 tygodni i 2 lat.

Trzymiesięczne niemowlę trafiło do szpitala w Zielonej Górze. Lekarze stwierdzili u niego ślady ciosów zadawanych w głowę i klatkę piersiową. Wyrodni rodzice znęcali się również nad 2-latkiem, którego umieszczono w opiece zastępczej.

„Według naszych ustaleń rodzice znęcali się nad dwuletnim dzieckiem, od kiedy się urodził. Chłopiec był bity pięściami oraz wulgarnie wyzywany (…) Nad młodszym chłopcem również znęcano się od chwili jego urodzin” – stwierdziła Prokurator Rejonowa w Głogowie Katarzyna Kasperczak.

„Podejrzani kilkakrotnie zmieniali wyjaśnienia. Matka twierdzi, że to mężczyzna miał się znęcać nad dziećmi. Mężczyzna zaś nie przyznaje się. Podczas posiedzenia aresztowego powiedział jedynie, że uderzył młodszego chłopca pięścią, ale – jak mówił – ten cios był skierowany nie do dziecka, ale do matki, która trzymała dziecko na rękach” – informuje prokurator.

Obojgu grozi do 20 lat pozbawienia wolności.

Przeczytaj również:

Źr. se.pl