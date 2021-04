Ponad 5 promili miał mężczyzna zatrzymany do kontroli drogowej w miejscowości Nietrzeba. Mało tego, 40-latek miał orzeczony zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Jak widać nie zniechęciło go to od ponownego zajęcia miejsca za kierownicą. Teraz czekają go bardzo poważne konsekwencje.

Policjanci, którzy w środę patrolowali rejon gminy Chrostkowo w województwie kujawsko-pomorskim sami określili zatrzymanego mianem „niechlubnego rekordzisty ostatnich kilku dni”. Pierwsze dwa badania wykazały ponad 5 promili alkoholu w wydychanym powietrzu.

Szybko okazało się, że mężczyzna ma więcej na sumieniu. 40-letni mieszkaniec gminy Wielgie nie dość, że wsiadł za kierownicę w stanie kompletnego upojenia, to jeszcze pomimo obowiązującego go zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

Miał 5 promili i jechał z pasażerem

Jak informuje radio RMF FM, mężczyzna prowadził auto na drodze w ramach kompleksu leśnego. Jechał z pasażerem. Obaj szczerze wyznali policjantom, że razem spożywali wcześniej alkohol.

Kierowcy, który już wcześniej miał odebrane prawo jazdy, grozi do 5 lat więzienia. Policjanci przypominają, że kierujący w stanie nietrzeźwości podlega karze do dwóch lat pozbawienia wolności. Musi zapłacić pięciotysięczne świadczenie pieniężne i liczyć się z zakazem prowadzenia pojazdów.

Źr. Policja Kujawsko-Pomorska; RMF FM