Biała koszula jest jednym z podstawowych elementów garderoby, jakie powinien mieć w swojej szafie każdy mężczyzna. To klasyka mody męskiej, która przyda nam się podczas tworzenia wielu stylizacji i to nie tylko tych z eleganckim garniturem!

Kolor biały może być doskonałym tłem dla wszystkich innych barw. Zakładając białą koszulę, nie musimy się obawiać, że pozostałe ubrania będą źle wyglądać pod względem kolorystycznym. Daje to ogromne możliwości. Dlatego też, chociaż biała koszula jest czymś, co nosimy od lat, stroje z jej udziałem wcale nie muszą być nudne. Jeżeli zaopatrzymy się w kilka koszul o różnym stopniu formalności, to stworzymy stylizacje na każdą okazję. Sprawdźmy, jak nosić białą koszulę, by wyglądać świetnie.

Biała koszula z garniturem

Zacznijmy od tego, z czym każdemu kojarzy się koszula biała męska, czyli od jej założenia do garnituru. Dobrze wygląda przy każdym garniturze, pod warunkiem, że mamy koszulę formalną. Możemy ją zakładać do przy wieczorowego czarnego garnituru, do uniwersalnego szarego lub granatowego, jaki założymy na spotkania biznesowe i formalne uroczystości.

Biała koszula z chinosami i marynarką

Elegancko i modnie będziemy wyglądać, kiedy białą koszulę połączymy z granatową marynarką casualową i beżowymi chinosami. Kolory te możemy zamienić – marynarka może być beżowa, a spodnie granatowe. Takie zestawienie sprawdzi się podczas półformalnych wydarzeń i w trakcie spotkania z klientem. Biała koszula doda stylizacji szyku. Całość uzupełnijmy eleganckimi półbutami.

Biała koszula z kurtką skórzaną albo bomberką

Kiedy chcemy na koszulę coś założyć, wcale nie musimy skupiać się na marynarkach. Jeżeli zamierzamy uzyskać swobodniejszy look, to weźmy pod uwagę kurtkę skórzaną, będzie w sam raz na codzienne wyjścia. Nietuzinkowy efekt uzyskamy, gdy do białej casualowej koszuli założymy kurtkę bomberkę.

Biała koszula z jeansami

Pomimo tego, że biała koszula kojarzy się głównie z elegancją, możemy ją nosić do zestawień casualowych. Świetnie będzie wyglądać na przykład z jeansami. Tak ubrani możemy spotkać się ze znajomymi, albo iść do pracy pod warunkiem, że nie obowiązuje nas sztywny dress code. Na górę możemy założyć marynarkę albo sweter z dekoltem w serek. Do takiego zestawienia możemy nosić buty skórzane albo sneakersy.

Biała koszula z krótkimi spodenkami

To połączenie nie jest oczywiste, bo do spodni z krótkimi nogawkami zakładamy najczęściej T-shirty, polówki albo hawajskie koszule. Jednak i tutaj biała koszula może się okazać strzałem w dziesiątkę. W tym przypadku postawmy na białą koszulę casualową z krótkim rękawem. Może być dopasowana albo nieco luźniejsza. Jeśli stylizacja jest dość elegancka, to zakładamy mokasyny, a kiedy koszula jest do spodni jeansowych, możemy założyć sandały i mamy interesujący wakacyjny look.

Powyższe propozycje, to jedynie przykłady stylizacji. Przy odrobinie wyobraźni można łatwo stworzyć strój z udziałem białej koszuli, jaki z pewnością robi wrażenie.

