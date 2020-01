Przypadkowy spacerowicz poinformował Nadleśnictwo o zdumiewającym odkryciu. Gdy chodził po lesie, natrafił na… 700 kg ryb i ich wnętrzności. Nie wiadomo, kto w ten sposób postanowił pozbyć się odpadów organicznych. Sprawą cały czas zajmują się odpowiednie służby.

O sprawie poinformowało Nadleśnictwo Przymuszewo, Lasy Państwowe na Facebooku. „700 kg ryb, świeże, wędzone, filety, kręgosłupy, wnętrzności i płetwy… To nie jest niestety oferta sprzedaży, to niespodzianka, którą ktoś zostawił w lesie, w leśnictwie Chociński Młyn. Ech… Czasem po prostu brak nam słów.” – czytamy we wpisie nadleśnictwa w Przymuszewie na Facebooku.

„Nie wiemy czym kierowała się osoba, która pozbyła się odpadów w ten sposób. Wiemy, że taka ilość odpadów organicznych może stanowić zagrożenie zarówno dla ludzi, jak i dla zwierząt.” – czytamy na facebooku. Nadleśnictwo poinformowało, że wezwało specjalistyczną firmę, która uprzątnęła 700 kg ryb i zajęła się ich utylizacją. Za wszystko zapłaci nadleśnictwo.

700 kg ryb😠świeże, wędzone, filety, kręgosłupy, wnętrzności i płetwy…To nie jest niestety oferta sprzedaży, 😒to… Opublikowany przez Nadleśnictwo Przymuszewo, Lasy Państwowe Piątek, 17 stycznia 2020

„Ta sytuacja w skali całego kraju jest ‚kroplą w morzu’ problemów śmieci w lasach. Eternit, lodówki, opony, kanapy… Można by tak wymieniać w nieskończoność” – podkreśla również nadleśnictwo.

