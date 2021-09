W piątek rano przed szkołą podstawową w Sycowie w województwie dolnośląskim rozegrały się dramatyczne sceny. 8-latka stała się celem nieznanego mężczyzny, który próbował ją porwać. Na szczęście dziecko zdołało się wyrwać z rąk napastnika i uciec. Wciąż trwają poszukiwania sprawcy.

W piątek rano 8-latka szła do szkoły, ale po drodze napotkała porywacza. Portal mojaolesnica.pl informuje nieoficjalnie, że mężczyzna z toyoty próbował wciągnąć ośmiolatkę do środka pojazdu i zmusić do „określonego zachowania”. Dziewczynka na szczęście zdołała się wyrwać, a napastnik uciekł z miejsca zdarzenia.

„Potwierdzam, doszło do takiej sytuacji” – powiedziała Interii asp. Bernadeta Pytel z Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy. Jak dodała, policjanci nadal prowadzą czynności w sprawie.

Policjantka zapewniła, że 8-latka jest cała i zdrowa. Obecnie zajmują się nią rodzice. Poinformowała również, że policja zgłosiła sprawę prokuraturze, która wszczęła śledztwo.

Źr. Polsat News