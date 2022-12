Na autostradzie A38 w pobliżu miasta Leinefelde-Worbis w Turyngii, we wschodnich Niemczech doszło do koszmarnej tragedii. Trzy osoby zginęły w wypadku, do którego doprowadził 80-latek jadący pod prąd. Dwie pozostałe ofiary, to Polacy.

Dramat rozegrał się we wtorek po południu. 80-latek wyjechał z parkingu na autostradę, ale pomylił wjazdy. Zamiast w kierunku Lipska, wyjechał po prąd w stronę Getyngi.

Jak podaje radio RMF FM, po trzech kilometrach jego mercedes z impetem uderzył w prawidłowo jadące mitsubishi na polskich tablicach rejestracyjnych. Samochodem podróżowały dwie osoby – 45-letni mężczyzna i 23-letnia kobieta – Polacy mieszkający w Nadrenii Północnej.

Pojazd Polaków uległ takiemu zniszczeniu, że strażacy musieli go rozcinać, aby wydobyć z wraku ciała ofiar.

Przez następne godziny występowały ogromne utrudnienia w ruchu.

