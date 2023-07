Jarosław Kaczyński w rozmowie z „Super Expressem” komentował podwyżkę 500 plus do 800 plus. Co ciekawe, prezes Prawa i Sprawiedliwości zapowiedział, że to nie koniec podnoszenia wysokości tego świadczenia.

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez PiS, od 1 stycznia 2024 r. kwota świadczenia 500 plus ulegnie zwiększeniu do 800 plus. „Była inflacja, zmniejszyła ona siłę nabywczą 500 plus i my to podnosimy z pewną nadwyżką od 1 stycznia 2024 roku. Ta podwyżka była konieczna” – wyjaśnia Kaczyński.

Choć ta podwyżka jeszcze nie weszła w życie, to prezes PiS już zapowiada kolejną. „Tam gdzie jest jedno dziecko, to 500 plus może odgrywać ważną rolę, a w rodzinie gdzie jest więcej dzieci jeszcze większą. W przyszłości, ta suma zapewne znowu będzie podwyższona” – powiedział Kaczyński.

„Uważamy, że program 500 plus to był wielki krok, który zmienił na lepsze sytuację w wielu rodzinach i jednocześnie wpisuje się w dużą szerszą politykę społeczno-gospodarczą, bo ma wpływ na wzrost gospodarczy i rozwój naszego kraju” – podkreślił Kaczyński.

„Poziom życia znacznie się za naszych rządów podniósł. Polacy chcą żyć coraz bardziej z wysokich pensji, z dobrych zarobków. I my w następnych latach będziemy szli właśnie w tym kierunku” – podsumował.

Źr. se.pl