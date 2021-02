Adam Andruszkiewicz po raz pierwszy został ojcem. Sekretarz stanu w Kancelarii Premiera pokazał w mediach społecznościowych zdjęcie córeczki. O tym, że jego żona jest w ciąży, informował kilka miesięcy temu.

Adam Andruszkiewicz wziął ślub w listopadzie 2019 roku. Uroczystość odbyła się w kościele pod wezwaniem św. Anny, zlokalizowanym przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Para już kilka miesięcy temu ogłosiła, że spodziewają się dziecka.

W sobotę Andruszkiewicz podzielił się radosną nowiną w mediach społecznościowych. Poinformował, że jego córka przyszła na świat tydzień temu. Opublikował również urocze zdjęcie. „Dokładnie tydzień temu w Białymstoku przyszła na świat Rita Aleksandra Andruszkiewicz, nasz wspaniały Aniołek. Zarówno mama jak i córeczka są zdrowe, 10/10. Bo każde nowe życie to wielki dar i cud! Pozdrawiamy Was” – napisał.

Wiadomo, że córka polityka przyszła na świat na Podlasiu, skąd pochodzi Andruszkiewicz. Poród odbył się w klinice w Białymstoku.

Adam Andruszkiewicz

Adam Andruszkiewicz urodził się 30 czerwca 1990 roku w Grajewie. Ukończył stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie w Białymstoku, a następnie związał się z Młodzieżą Wszechpolską. Kierował okręgiem podlaskim organizacji, był jej wiceprezesem, a następnie prezesem.

W 2015 roku Andruszkiewicz dostał się do Sejmu z list Kukiz’15. W 2017 roku opuścił jednak Pawła Kukiza, by przejść do koła poselskiego Wolni i Solidarni. Opuścił koło w 2018 roku i został wówczas powołany na sekretarza stanu w Ministerstwie Cyfryzacji.

W 2019 roku Adam Andruszkiewicz ponownie uzyskał mandat posła, tym razem startując z list Prawa i Sprawiedliwości. W październiku 2020 roku, po likwidacji Ministerstwa Cyfryzacji, został sekretarzem stanu w Kancelarii Premiera.

Źr.: Twitter