W niecodziennym stroju w studiu RMF FM pojawił się Adam Hofman. Były polityk PiS stwierdził, że „ma dobrą zabawę” w związku z tym, jak obecnie ludzie reagują na koronawirusa.

Adam Hofman to były polityk Prawa i Sprawiedliwości, który obecnie związany jest z branżą PR. To właśnie on był dziś rano gościem Roberta Mazurka na antenie RMF FM. Pojawił się w dość niecodziennym stroju, ponieważ miał na sobie maseczkę.

Oczywiście zaraz na początku Hofman zdjął maseczkę, jednak chciał w ten sposób pokazać, że ludzie ulegają nieuzasadnionej panice. „Ulegamy nie tylko my Polacy, ale ogólnie ludzie, robimy zapasy na najbliższe tygodnie. Sklepy są pełne ludzi, którzy mają wózki kaszy, makaronów i wody. A na grypę, na którą w zeszłym tygodniu pewnie kilka czy nawet 10 osób zmarło, nikt się w Polsce nie szczepi” – powiedział.

Adam Hofman wprost stwierdził, że tego typu zachowania są głupie. „Choroba z umieralnością na poziomie 2 procent, gdzie w Polsce nie mamy na razie żadnego przypadku, a u naszych sąsiadów są to ilości śladowe, wywołuje panikę jest to głupie. Czuję się głupio. I się zachowuję głupio, więc przyszedłem w masce. Wypisuję się z gatunku ludzkiego” – dodał.

Całą rozmowę można zobaczyć poniżej.

Źr.: YouTube/Fakty RMF FM