Prezydent Andrzej Duda spotkał się dziś rano między innymi z premierem Mateuszem Morawieckim oraz ministrem zdrowia Łukaszem Szumowskim. Spotkanie dotyczyło zagrożenia koronawirusem w naszym kraju.

Andrzej Duda spotkał się dziś rano z premierem Mateuszem Morawieckim, ministrem zdrowia Łukaszem Szumowskim, szefem MSWiA Mariuszem Kamińskim oraz szefem KPRM Michałem Dworczykiem. Do spotkania doszło w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego a dotyczyło ono oczywiście koronawirusa.

Po spotkaniu zorganizowano konferencję prasową, podczas której głos zabrał prezydent Andrzej Duda. Podkreślił on, że miał do premiera i ministrów kilka pytań oraz potwierdził, że w Polsce nie wykryto na ten moment koronawirusa. „Do tej pory w naszym kraju nie stwierdzono żadnego przypadku zachorowania spowodowanego koronawirusem” – powiedział.

Andrzej Duda zaapelował, by tematu koronawirusa nie wykorzystywać politycznie oraz zapewnił, że Polska jest przygotowana na ewentualne przypadki choroby. „Polskie państwo i władze realizują działania wyprzedzające działania innych państw. Wierzę, że unikniemy poważnego zagrożenia” – mówił.

Prezydent zaapelował do wszystkich polityków, by w tej kwestii działać razem. „Jest bardzo dobre współdziałanie między mną i rządem. Ważne jest, by działać razem. Proszę opozycję i wszystkich polityków, by działać rozsądnie i wspólnie” – podkreślił.

Źr.: TVP Info