Trzy pierwsze przypadki koronawirusa COVID-19 wykryte zostały w Czechach. Informacje medialne potwierdziło tamtejsze ministerstwo zdrowia. Wszyscy zarażeni przyjechali z Włoch.

Już ponad 87 tysięcy osób na całym świecie zaraziło się koronawirusem COVID-19, natomiast liczba osób zmarłych zbliża się do 3 tysięcy. W Europie najbardziej dramatyczna sytuacja jest we Włoszech, gdzie jest ponad 1100 zarażonych oraz 29 zmarłych. I to właśnie z Włoch wirus przeniósł się na większość europejskich krajów.

Teraz koronawirus został wykryty u naszych południowych sąsiadów. Informację o trzech przypadkach wirusa w Czechach przekazała tamtejsza telewizja, a następnie informacja została potwierdzona przez ministra zdrowia.

Minister poinformował, że dwie osoby znajdują się na oddziale chorób zakaźnych jednego ze szpitali w stolicy kraju – Pradze. Trzecia osoba przebywa z kolei w szpitalu na terenie Ujścia nad Łabą.

Czytaj także: Łysiak: „Bardzo możliwe, że koronawirus już u nas jest”

Źr.: TVN24