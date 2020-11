O. Adam Szustak jako wędrowny kaznodzieja znany jest z tego, że stara się dotrzeć w różne miejsca świata. Tym razem dominikanin odwiedził oddział covidowy szpitala w Chorzowie. Wszystko pokazał w swoim najnowszym vlogu, w którym zamieścił również ważny apel.

Ponad 700 tysięcy subskrypcji w serwisie YouTube ma kanał Langusta na palmie prowadzony przez o. Adama Szustaka. Dominikanin zdobył w naszym kraju ogromną popularność i trudno się dziwić. Teraz zakonnik postanowił odwiedzić chorych na oddziałach covidowych szpitala w Chorzowie i przy okazji pokazać, jak wygląda walka z koronawirusem „od środka”.

O. Szustak odwiedził chorych na dwóch oddziałach szpitala w Chorzowie. Nie mógł wejść jedynie do najciężej chorych – tych, którzy byli podłączeni do respiratorów. Jak sam wyjaśnia we vlogu udostępnionym na YouTube, konieczne było zachowanie wszelkich procedur.

Na nagraniu oczywiście nie pokazano twarzy chorych, jednak widać było radość wielu osób z powodu przyjścia do nich zakonnika. O. Szustak chodził między nimi, modlił się i błogosławił. Towarzyszył mu oczywiście personel szpitala, który, wraz z dominikaninem, wydał specjalny apel.

Lekarze oraz o. Szustak zaapelowali przede wszystkim, by nie lekceważyć pandemii i stosować się do zaleceń, nawet jeśli są one uciążliwe. Do ozdrowieńców wystosowano apel z prośbą o oddawanie osocza, które może pomóc tym, którzy są najciężej chorzy. Zaapelowano również o pomoc finansową dla szpitala, a także o zgłaszanie się wolontariuszy, którzy chcieliby pomóc na oddziałach covidowych. Wszystkie szczegółowe informacje można znaleźć w opisie pod filmem o. Adama.

A całe nagranie prezentujemy poniżej.

Czytaj także: Polacy sceptyczni ws. szczepień na COVID-19. Ekspert przestrzega przed darwinizmem społecznym

Źr.: YouTube/Langusta na palmie