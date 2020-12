Michał Adamczyk z „Wiadomości” TVP podpadł Romanowi Giertychowi. Mecenas ogłosił, że zamierza go pozwać. Powodem jest wpis dziennikarza…

W nocy z soboty na niedzielę na koncie Michała Adamczyka pojawił się wpis, nawiązujący do sprawy Romana Giertycha. „Pewien mecenas, który miał mieć końskie zdrowie, a jednak zemdlał na zawołanie, próbuje teraz przekonać, że kupno willi we Włoszech, defraudacja 92 mln zł i przyjęcie wielomilionowych korzyści finansowych nie mają żadnego znaczenia, bo teraz trzeba zrobić ukraiński Majdan… – czytamy.

Michał Adamczyk opublikował wpis nawiązujący do Romana Giertycha. Dostał stanowczą odpowiedź

O wpisie dziennikarza TVP szybko dowiedział się sam Giertych. Prawnik postawił sprawę jasno. „Poznajcie Państwo Adamczyka. W tym tygodniu wyląduje jako oskarżony w sądzie rejonowym i pozwany w okręgowym” – ogłosił.

„Uzasadnienie do obu wystąpień napisały sądy w Poznaniu miażdżąc argumenty prokuratury. Gdybyś ty Adamczyku w mateczniku siedział, to by się Mecenas o tobie nie dowiedział” – dodał.

Następnie mecenas zwrócił uwagę na późną porę publikacji wpisu, przy okazji zdradzając, jakich kwot zamierza się domagać. „A swoją drogą, to miły gest, że od pracownika TVP już o 2:44 w Mikołajki otrzymuje się 50 tysięcy złotych zadośćuczynienia… No, i WOŚP drugie tyle jako nawiązka” – oświadczył Giertych.

Roman Giertych pozywa TVP. Domaga się przeprosin przed głównym wydaniem „Wiadomości”

Konflikt z Adamczykiem to kolejna odsłona sporu Giertycha z dziennikarzami „Wiadomości” TVP. Na początku listopada w mediach pojawiła się informacja, że prawnik wraz ze swoją żoną składają pozwy przeciwko Telewizji Polskiej. Giertychowie domagają się zapłaty pół miliona złotych oraz przeprosin przed głównym wydaniem „Wiadomości”.

Sprawa dotyczy zatrzymania prawnika, które miało miejsce w połowie października. Giertychowie mają wielkie zastrzeżenia do sposobu, w jaki wydarzenia relacjonowały „Wiadomości” TVP.