Uważam, że Borys Budka bardzo dobrze sprawuje swoją rolę w Platformie Obywatelskiej – powiedziała Renata Niewitecka w programie „Strefa Starcia”. Kiedy prowadzący Michał Adamczyk poprosił o wymienienie konkretnych sukcesów szefa PO, warszawska radna zaczęła mieć problemy.

– Potrafi pani wymienić największe sukcesy Borysa Budki? – zapytał Michał Adamczyk w programie „Strefa Starcia” TVP.

Warszawska radna KO Renata Niewitecka postanowiła stanąć w obronie przewodniczącego, przypominając o jego zasługach z czasów rządów PO-PSL. – Pan Borys Budka będąc ministrem sprawiedliwości nie doprowadził do… – zaczęła.

Adamczyk przerywa radnej KO: „Nie proszę pani…”

W tym momencie jej wypowiedź przerwał Adamczyk. – Nie proszę pani, rozmawiamy o nim teraz, jako o przewodniczącym. Jakie są jego największe sukcesy na tym stanowisku? – podkreślił.

– Pan Borys Budka doprowadzi do zjednoczenia… – mówiła Niewitecka. I tym razem przerwał jej dziennikarz TVP. – Nie mówimy o przyszłości! – zaznaczył Adamczyk. W tle słychać śmiech Dominika Tarczyńskiego z PiS oraz drugiego gościa.

Niewitecka usiłowała jednak rozwinąć myśl. – Uważam, że Borys Budka bardzo dobrze sprawuje swoją rolę w Platformie Obywatelskiej. (…) Przejawia się to tym, że struktury się powiększają . Przejawia się tym, że wystąpił na konwencji i powiedział o tym, że chcemy praworządnego państwa, nie partyjnego, że chcemy demokratycznego państwa. To jest sukces! To jest ogromny sukces! – mówiła.

– Sukcesem pana Budki jest, że mówi o tym, że kobiety w Polsce będą miały wybór, a nie będą przymuszane do rodzenia zdeformowanych płodów. Sukcesem pana Budki będzie to, że w tym kraju będzie normalność i prezentuje on swoje poglądy i jego partia jest partią, która jest praworządna. Pan Borys Budka nie łamie prawa… – wyliczała.

– No to jest sukces. To muszę przyznać, biorąc pod uwagę wiele praktyk PO, o których słyszała cała Polska, z powodu których przegraliście, to rzeczywiście jest sukces – ironizował Tarczyński. Nie łamie prawa, brawo Borys Budka! – dodał, śmiejąc się.

Radna KO oburzona zachowaniem eurodeputowanego PiS w trakcie programu: „Przerywając miał nadzieję na zakrzyczenie prawdy”

Niewitecka odniosła się do sytuacji jeszcze po programie. Radna skrytykowała zachowanie polityka PiS, oskarżając go o przerywanie. – Prawdziwy Polak rzekomo patriota zarabiający nie w Polsce, z kanonami zachowań rodem ze Wschodu przerywając miał nadzieje na zakrzyczenie prawdy – oceniła.