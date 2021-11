W świecie marketingu pojawiają się coraz to nowsze zagadnienia, z którymi nie każdy musi sobie radzić. Dlatego też prowadząc stronę czy sklep internetowy, nie musisz znać się na wszystkim – dobrze jednak, abyś wiedział, co jest ważne i gdzie zwrócić się o pomoc w przypadku, gdy czegoś nie znasz i nie wiesz, jak się za to zabrać. Jedną z pomocy, które możesz wykorzystać przy prowadzeniu swojego sklepu internetowego, jest agencja SEO. W tym artykule wyjaśnię Ci, czym jest agencja SEO oraz czym dokładnie się zajmuje.

Agencja SEO – co to jest?

Nazwa SEO pochodzi od Search Engine Optimization, czyli w wolnym tłumaczeniu: „optymalizacja pod wyszukiwanie”. Agencja SEO zajmuje się właśnie analizą strony internetowej pod kątem optymalizacji pod wyszukiwarkę. Jednym z głównych celów SEO jest pozyskanie jak najwyższej pozycji w wynikach wyszukiwania, czyli tak, aby, po wpisaniu konkretnej frazy w Google lub inną wyszukiwarkę, pojawiła się oczekiwana strona. Ma to w dalszym rozrachunku podnieść ilość wejść na daną witrynę lub zwiększyć ilość zakupów w sklepie internetowym.

Co otrzymujesz, pracując z agencją SEO?

Sam proces SEO jest rozbudowany i skomplikowany, obejmuje on wiele działań zarówno technicznych, jak contentowych. W przypadku współpracy z taką agencją otrzymasz między innymi audyt SEO, raportowanie poczynań, content marketing i wiele innych.

Audyt SEO – po co?

Przed rozpoczęciem prac każda szanująca się agencja SEO przeprowadzi kompleksowy audyt SEO. Jest to bowiem przekrojowy przegląd strony pod względem wcześniejszych działań z zakresu pozycjonowania, ich rezultatów oraz konieczności zmian lub poprawy. W czasie audytu sprawdzane są także kwestie techniczne witryny, czyli błędy w kodzie, nieczytelne fragmenty, skomplikowane adresy URL, martwe linki itp. Wszystko, co ma wpływ na pozycję strony w wyszukiwarce, zostaje dogłębnie sprawdzone oraz przeanalizowane, a następnie opiekun w agencji przekazuje Ci, co i w jaki sposób będzie optymalizowane.

Kwestie techniczne, czyli strona musi działać

Pierwszą z kwestii, którą zajmie się agencja SEO po przeprowadzeniu audytu, będzie praca nad techniczną warstwą strony. Dzieje się tak dlatego, że każda wyszukiwarka wpierw wpuszcza na każdą stronę swoje boty, czyli urządzenia oparte na sztucznej inteligencji, które przeglądają kod źródłowy strony i jej strukturę techniczną. Strona nie może zawierać w sobie wirusów, błędów, zapętlonych przekierowań i „brzydkich” adresów URL, ponieważ wtedy automatycznie zostanie „schowana” przed potencjalnym użytkownikiem, by ten na nią nie trafił. To jak z książką. Księgarnie też co jakiś czas przeglądają asortyment i ściągają z półek książki, które są uszkodzone i brzydkie, by potencjalny klient na nie nie trafił. Nikt przecież nie kupi książki z podartą okładką, prawda?

Content marketing – wartościowe treści dla potencjalnych klientów

Tak naprawioną stronę, która działa jak szwajcarski zegarek, należy następnie odpowiednio ubrać. Wtedy do pracy wchodzą copywriterzy i contentwriterzy, którzy uzupełniają i poprawiają treści na stronie. Każdy taki tekst musi być napisany poprawnie językowo oraz „z zachowaniem zasad SEO”, czyli musi zawierać odpowiednią liczbę fraz kluczowych, ponadto muszą być one integralną częścią tekstu oraz powinny spełniać inne warunki takie jak:

odpowiednia długość tekstu,

wypunktowania,

zachowanie długości akapitów,

śródtytuły.

Dodatkowo treści te muszą być napisane profesjonalnie i stanowić wartość dodaną dla klienta – dlatego często proponowany jest blog firmowy z poradami lub nowinkami dotyczącymi tematyki strony lub sklepu internetowego.

Budowanie bazy linków – niech inni o Tobie mówią!

Dużą wartością dla wyszukiwarki jest to, że inni o Tobie mówią i do Ciebie się kierują. Dlatego jednym z ostatnich etapów SEO jest tak zwany „link building”, czyli zbudowanie bazy linków, które będą prowadzić do Twojej witryny. Ważne jest jednak, aby linki te prowadziły z poważanych i renomowanych serwisów internetowych, social mediów, blogów, forów internetowych. Dlatego agencja SEO zaproponuje Ci stworzenie serii artykułów sponsorowanych lub nawet możliwość współpracy z blogerami.

