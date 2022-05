Hiszpański dziennikarz Gerard Romero podczas transmisji na swoim kanale w serwisie Twitch poinformował, że agent Roberta Lewandowskiego Pini Zahavi przyleciał w środę do Barcelony. Może to oznaczać, że transfer Polaka do Dumy Katalonii jest coraz bliżej.

Transfer Roberta Lewandowskiego wydaje się coraz bardziej realny. Wiele wskazuje na to, że Polak nie zechce przedłużyć kontraktu z Bayernem Monachium, który kończy się w przyszłym roku. Bawarczycy mają więc ostatnią szansę na to, by na transferze zarobić. Z drugiej strony, drużyna sprzedając Lewandowskiego dużo ryzykuje, ponieważ Polak gwarantuje im co najmniej 50 bramek w sezonie. Na ten moment Bayern nie ma napastnika, który byłby w stanie go zastąpić.

Hiszpański dziennikarz Gerard Romero poinformował tymczasem, że Pini Zahavi przyleciał w środę do Barcelony. „Pewnego dnia dawałem 80 procent szans, że Lewandowski podpisze kontrakt z Barceloną. Ale po tym, co wydarzyło się dzisiaj, szanse wzrosły” – stwierdził.

Sam Lewandowski ma być obiektem zainteresowania wielu drużyn, w tym między innymi PSG. Z medialnych doniesień wynika jednak, że Polak chce trafić właśnie do Dumy Katalonii.

Źr.: Onet