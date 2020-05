Kolejni dziennikarze opuszczają radiową Trójkę. Po aferze związanej z usunięciem z Listy Przebojów utworów „Twój ból jest lepszy niż mój” Kazika, odjeść postanowili m.in. Marek Niedźwiecki, Hirek Wrona i Marcin Kydryński. Teraz decyzję o rozstaniu z redakcją podjęła Agnieszka Szydłowska.

Program Trzeci Polskiego Radia traci kolejnych dziennikarzy. W poniedziałek decyzję o odejściu ogłosiła Agnieszka Szydłowska. Wypowiedzenie wpisuje się w protest przeciwko ocenzurowaniu wyników 1998. wydania Listy przebojów Programu Trzeciego.

Dziennikarka, która pracowała w Trójce od 17 lat, zwróciła uwagę, że w ostatnim okresie zawodowym podpisała wiele listów w obronie kształtu rozgłośni. Wyjaśniła również, że długo zwlekała z podjęciem decyzji.

– Jestem urodzonym radiowcem, o tej pracy mówiłam od dziecka. Nie mam fabryczki czy innej „prawdziwej” roboty. Moim zawodem jest radio. A do tego ta przeklęta misja – urodziłam się do radia publicznego bo misję mam we krwi. Dlatego tak długo woziłam się z decyzją – napisała na Facebooku.

-Bardzo dziękuję artystom, którzy powierzali mi płyty przed premierą, przychodzili na wywiady a przede wszystkim ubogacali moje życie swoją sztuką. Dziękuję słuchaczom. Jeśli kogoś w pracy mojej uraziłam, pominęłam – widocznie nie wykazałam się wystarczającą czujnością – dodała.

Agnieszka Szydłowska prowadziła w Trójce kilka audycji. Wśród nich: „Radiowy Dom Kultury” i „Program Alternatywny”.

Nie tylko Agnieszka Szydłowska. Kto jeszcze opuścił redakcję Trójki?

Decyzja, którą ogłosiła w mediach Agnieszka Szydłowska wpisuje się w serię ostatnich zdarzeń związanych z najnowszą piosenką Kazika. Utwór „Twój ból jest lepszy niż mój” miał zwyciężyć w Liście Przebojów, jednak po chwili zestawienie zniknęło ze stron redakcji.

Tomasz Kowalczewski, dyrektor-redaktor naczelny Programu Trzeciego Polskiego Radia, wydał oświadczenie, w którym informuje o złamaniu regulaminu. „Do głosowania wprowadzono piosenkę spoza listy. Nadto dokonano manipulacji przy liczeniu głosów oddawanych na poszczególne piosenki, co zafałszowało wynik końcowy” – podkreślił.

W reakcji na konflikt wypowiedzenie złożył Marek Niedźwiecki, a zaraz po nim podobnie postąpili inni, m.in. Marcin Kydryński i Hirek Wrona.

Źródło: Facebook, wMeritum.pl, Onet.pl