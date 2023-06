Zastanawiasz się, w jakie akcesoria do biegania warto zainwestować, a jakie są zbędnym gadżetem? W tym tekście znajdziesz propozycje sprzętu, który naszym zdaniem warto kupić, żeby podnieść komfort biegowych treningów. Poniższe propozycje sprawdzą ci się szczególnie podczas wiosennych treningów!

Zacznij od zadbania o swój komfort!

Podczas wiosennego joggingu musisz liczyć się z tym, że pogoda może być zmienna. Dlatego, jednym z pierwszych akcesoriów, w które warto zainwestować, jest czapka z daszkiem do biegania. Dzięki niej ochronisz oczy przed wiosennym słońcem, co poprawi nie tylko twój komfort, ale również bezpieczeństwo. Oprócz czapki z daszkiem przyda się również cienka kurtka przeciwdeszczowa, na wypadek wiosennych opadów.

Wychodząc z domu, z pewnością zabierasz ze sobą wodę i telefon. A często również klucze lub inne drobne przedmioty. Aby zwiększyć swój komfort, polecamy zakup plecaka lub nerki, w których zmieścisz wszystkie niezbędne przedmioty. Na rynku możesz znaleźć przeróżne modele plecaków i nerek, również takie, które mają dedykowane miejsce na bidon.

Dbając o komfort nie zapominaj o bezpieczeństwie

Biegasz po zmroku? W takim razie koniecznie zainwestuj w akcesoria odblaskowe, dzięki którym będziesz dobrze widoczny w trakcie treningu. Może to być kamizelka odblaskowa, odzież z odblaskowymi elementami lub też opaski założone na kostki i/lub nadgarstki. W przypadku chłodniejszych dni możesz również biegać w odblaskowej czapce. Pamiętaj, że twoje bezpieczeństwo jest najważniejsze! Jeżeli masz taką możliwość, to biegając po zmroku, staraj się nosić jasną odzież. Będziesz bardziej widoczny niż w ciemnych ubraniach, co poprawi twoje bezpieczeństwo.

Dla lepszej motywacji — monitoruj swój progres

Zależy ci na tym, żeby widzieć postępy i móc monitorować swój progres? W takim razie z pewnością przyda ci się odpowiedni zegarek, który umożliwi ci kontrolowanie najważniejszych parametrów związanych z twoimi treningami. Na rynku możesz znaleźć przeróżne modele takich zegarków, od najbardziej podstawowych, pozwalających na mierzenie prędkości i dystansu, przez te z dodatkowymi funkcjami, takimi jak zliczanie spalonych kalorii i pokazywanie zmian w nachyleniu terenu, po te bardzo zaawansowane z pulsometrem, pozwalającym na dokładne mierzenie tętna w trakcie treningu. Możesz również zdecydować się na zegarek wielofunkcyjny, który sprawdzi się podczas uprawiania różnych sportów. Najczęściej można spotkać zegarki nadające się do biegania, jeżdżenia na rowerze i pływania.

Zakup takiego zegarka może ci pomóc utrzymać wysoki poziom motywacji. Dzięki możliwości obserwowania swoich osiągnięć i wyników łatwiej ci będzie planować treningi i dostosowywać je do twoich indywidualnych celów. Na początku polecamy zakup prostszego zegarka, żebyś upewnił się, czy ten rodzaj dodatkowej motywacji ci odpowiada i daje dobre efekty.

