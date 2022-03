Akt stanowiący NATO-Rosja z 1997 roku w wyniku działań rosyjskich de facto nie obowiązuje – oświadczył prezydent Andrzej Duda na briefingu prasowym po spotkaniu w BBN. Zaapelował również o modyfikację koncepcji NATO.

W środę odbyło się posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Niedługo po zakończeniu spotkania prezydent Andrzej Duda podzielił się wnioskami w rozmowie z dziennikarzami.

Prezydent wyjaśnił, że podczas posiedzenia dominowały dwa tematy: sytuacja na Ukrainie i nadzwyczajny szczyt NATO oraz wizyta prezydenta USA Joe Bidena. W opinii Dudy, z racji gwałtownych zmian za naszą wschodnią granicą, Sojusz powinien na nowo zdefiniować swoje kluczowe założenia.

– W naszym przekonaniu wymaga to całkowitego nowego podejścia, wymaga to nowego charakteru obecności Sojuszu Północnoatlantyckiego na wschodniej flance NATO. To powinna stała wysunięta obecność obronna, a więc już nie enhanced forward presence, ale to powinna być defence forward presence i to będzie jeden z naszych postulatów – ogłosił Duda.

Prezydent uważa, że akt stanowiący NATO – Rosja z 1997 roku jest nieprzestrzegany przez Kreml. – Akt stanowiący NATO-Rosja z 1997 roku w wyniku działań rosyjskich de facto nie obowiązuje – powiedział.

– Trzeba również dyskutować i o środkach, które jeszcze możemy podjąć jako Sojusz Północnoatlantycki wobec Rosji. O kwestii polityki militarnej, o kwestii polityki sankcyjnej. To na pewno będą te tematy, które będziemy omawiali jutro – wskazał.