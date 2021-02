Ewa Kopczyńska to aktorka związana przede wszystkim ze śląskimi teatrami. Przez lata pomagała innym, teraz sama tej pomocy potrzebuje. W grudniu 2020 roku w jej głowie pękł tętniak. Aktorka cudem przeżyła, ale teraz córka zbiera pieniądze na jej leczenie i rehabilitację.

Ewa Kopczyńska ze śląskimi teatrami związana jest od 30 lat. Ma za sobą również role serialowe, pojawiła się między innymi w serialu „Święta wojna”. Od 1992 roku związana jest z Teatrem Zagłębia w Sosnowcu.

Teraz Ewa Kopczyńska potrzebuje pomocy. W grudniu 2020 roku w jej głowie pękł tętniak. Aktorka cudem przeżyła, ale jej stan zdrowia wciąż nie jest stabilny, mimo że odzyskała świadomość. Jest jednak karmiona przez sondę i ma skoki ciśnienia.

Pieniądze na leczenie aktorki zbiera jej córka oraz aktorzy i aktorki z Teatru Zagłębia. „My, znając Ewę osobiście, wiemy, że to nie tylko doskonała aktorka, ale również bardzo ciepła, pełna energii, życzliwa osoba, której los innych potrzebujących nigdy nie był obojętny. Wierzymy, że dobro, które dawała innym wróci do niej teraz, kiedy to ona jest w potrzebie” – przekazują aktorzy.

Link do strony, na której można wspomóc leczenie aktorki, znajduje się TUTAJ.

Czytaj także: Aktor nie przebiera w słowach. „Jest czymś niegodnym być częścią tego, co się odbywa w TVP”

Źr.: Pomagam.pl