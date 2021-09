Matylda Damięcka słynie z tego, że na bieżąco komentuje aktualne tematy w naszym kraju. Teraz zamieściła w mediach społecznościowych wymowną grafikę i wpis nawiązujący do zachowania Beaty K.

Beata K. została zatrzymana w środę wieczorem w Warszawie. Jak poinformowała policja, prowadziła ona samochód mając około 2 promile alkoholu w organizmie. Zatrzymano jej prawo jazdy.

W czwartek wokalistka zespołu Bajm wydała krótkie oświadczenie, w którym przekazała, że żałuje tego, co się wydarzyło. „Kochani, przepraszam wszystkich. Wiem, że was zawiodłam. Z całego serca żałuję tego, co się wczoraj wydarzyło. Bardzo się to wstydzę. Wiem, że muszę ponieść konsekwencje tego, co się stało. Jestem na to gotowa” – napisała.

Zachowanie Beaty K. jest szeroko komentowane w sieci. Wymowny głos zabrała Matylda Damięcka. Aktorka zamieściła. Mediach społecznościowych grafikę z napisem „OPOLEJ” i informacją: „W 2020 kierowcy „pod wpływem” spowodowali: 2015 wypadków (8,6% ogółu) w których zginęło 271 osób (10,9%) rannych zostało 2167 (8,2%)”.

Dodała też napis „nie za(b/p)iła” nawiązujący do słynnej piosenki Bajmu „Lola, Lola”, w której wokalistka śpiewa: „Zabiłam go, całą mocą swą”.

Żr.: Instagram/thegirlwhofellonearth