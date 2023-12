Pojawiają się kolejne informacje dotyczące ataku nożownika w Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle. Sprawca, Albert G. poważnie ranił dwie osoby. Okazuje się, że 18-latek od dłuższego czasu „żył we własnym świecie”. Do tego dochodzą jego makabryczne zainteresowania.

Przypomnijmy, w środę 29 listopada miał miejsce atak nożownika w Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle na Mazowszu. Sprawcą okazał się 18-letni Albert G., a poszkodowanymi jego rówieśnicy ze szkoły. W sumie trzy osoby odniosły obrażenia, w tym jedna ciężkie. Napastnika zatrzymano po kilku godzinach, gdy próbował popełnić samobójstwo.

„Fakt” dotarł do dodatkowych informacji na temat sprawcy, który wcześniej niczym się nie wyróżniał. „Młody chłopak żył jednak w swoim świecie. Osoby, które go znają, twierdzą, że tak naprawdę „nie kumplował się z nikim”. Utrzymywał kontakt tylko z jednym kolegą” – czytamy w tabloidzie.

Według gazety, Albert G. interesował się jednak sprawami, które u innych ludzi wywołują gęsią skórkę. „Był bardzo zafascynowany różnymi nożami oraz drastycznymi filmami, w których dochodziło do makabrycznych scen. Niesamowicie kręciły go też walki na noże. Rozlew krwi totalnie go nie przerażał, a wręcz kręcił” – powiedział jeden z uczniów w rozmowie z „Faktem”.

Jak podaje dziennik, nawet tuż przed samym atakiem Albert G. umieścił w mediach społecznościowych drastyczne zdjęcie, które mogło zapowiadać to, co się stanie.

Przeczytaj również:

Źr. fakt.pl