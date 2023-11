Pojawiają się nowe ustalenia dotyczące ataku nożownika w Zespole Szkół w Kadzidle na Mazowszu. Śledczy ujawnili, co znaleziono w szkole i na boisku. Pojawiają się również relacje zeznań świadków ataku.

W środę 29 listopada miał miejsce atak nożownika w Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle na Mazowszu. Sprawcą okazał się 18-letni Albert G., a poszkodowanymi jego rówieśnicy ze szkoły. W sumie trzy osoby odniosły obrażenia, w tym jedna ciężkie. Napastnika zatrzymano po kilku godzinach, gdy próbował popełnić samobójstwo.

W mediach pojawiają się wstrząsające relacje z zeznań świadków. „Wyszedł z klasy do łazienki. Wrócił w masce, z nożem i dźgnął dwie osoby na oślep. To nie było zaplanowane, atakował na oślep” – relacjonowali w rozmowie z lokalnym portalem eostroleka.pl świadkowie zdarzenia.

Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Elżbieta Edyta Łukasiewicz poinformowała, że dotąd przesłuchano ponad 20 uczniów. „Przesłuchano także osobę prowadzącą lekcję oraz rodziców zatrzymanego chłopaka i jego kolegę” – dodała.

„W toku podjętych na miejscu zdarzenia czynności przeprowadziliśmy oględziny miejsca ataku na młodzież, wewnątrz budynku szkoły i na zewnątrz – na boisku. Podczas oględzin zabezpieczyliśmy cztery noże. Prawdopodobnie jednego z nich użył sprawca” – poinformowała prok. Łukasiewicz.

„Aktualnie uzyskujemy dokumentację lekarską wszystkich pokrzywdzonych, by przekazać ją biegłemu z zakresu medycyny. Konieczna na potrzeby postępowania jest opinia co do obrażeń, jakich doznali pokrzywdzeni” – powiedziała rzeczniczka. „Czynności z podejrzanym prawdopodobnie będą przeprowadzone jutro rano” – dodała.

Źr. Radio ZET