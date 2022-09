Ambasada USA wezwała swoich obywateli przebywających na terytorium Rosji do jego natychmiastowego opuszczenia. W specjalnym komunikacie opublikowanym w tym celu wezwano, aby uczynić to „tak szybko, jak to możliwe”.

Ambasada USA opublikowała specjalny komunikat zaadresowany do własnych obywateli przebywających na terytorium Rosji.

„Rosyjski rząd rozpoczął 21 września mobilizację swoich obywateli do sił zbrojnych w celu wsparcia inwazji na Ukrainę. Rosja może odmówić uznania podwójnego obywatelstwa amerykańskiego, odmówić (takim osobom) dostępu do pomocy konsularnej USA, zapobiec ich wyjazdowi z Rosji i nakazać im mobilizację” – czytamy.

W komunikacie podkreślono, że obecnie wyjazd z Rosji jest już utrudniony. Dlatego obywatele amerykańscy przebywający w tym kraju powinni sami zorganizować swój wyjazd „tak szybko, jak to możliwe”. Przypomniano także, że w Rosji „prawo do pokojowych zgromadzeń i wolność wypowiedzi nie są gwarantowane” i poradzono, aby unikać wszelkich publicznych protestów.

„Rosyjskie władze aresztowały obywateli USA, którzy brali udział w demonstracjach” – dodaje ambasada USA w Moskwie.

