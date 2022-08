Pokazaliście, co to rola demokracji – oświadczył ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski. Dyplomata wystąpił podczas wydarzenia „Campus Przyszłość” Rafała Trzaskowskiego.

26 sierpnia rozpoczął się „Campus Przyszłość”. W wydarzeniu organizowanym przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. udział biorą m.in. działacz LGBT Bart Staszewski, prof. Magdalena Środa, publicysta Tomasz Terlikowski, izraelski pisarz Yuval Noah Harari oraz ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski.

Amerykański dyplomata wystąpił przed uczestnikami w piątek po południu, podczas inauguracji. Brzezinski już na wstępie wyraził się bardzo ciepło o działaniach na rzecz obrony demokracji w Polsce.

– Witajcie młoda generacjo Polski. W imieniu Ameryki – dziękuję wam. Widzimy, co zrobiliście, jako państwo. Nie każdy umie to zrobić. W Ameryce pokazaliśmy to po bombardowaniu w Pearl Harbor. Pokazaliście, co to rola demokracji. Przyszłość jest wasza – podkreślił.

W swoim wystąpieniu Brzezinski wiele miejsca poświęcił bezpieczeństwu Polski. – Udało nam się poczynić znaczne postępy w zakresie bezpieczeństwa Polski. To jest prawda – Polska jest bezpieczna, Polska jest zabezpieczona. Gwarantuje to głównodowodzący sił amerykańskich w Europie – podkreślił.

– On mi to powiedział, mianowicie że amerykańcy żołnierze w polskich bazach są gotowi do działania w każdym możliwym scenariuszu. (…) Jeżeli chodzi o relacje polsko-amerykańskie – to jest partnerstwo i specjalna przyjaźń oparta o bezpieczeństwo. Mamy ponad 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich w Polsce, którzy mają najnowocześniejszy sprzęt, są gotowi do działania w każdym warunkach – stwierdził.