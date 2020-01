Ambasadorzy z Polski i Izraela wydali oświadczenie ws. wydarzeń na Ukrainie. Dyplomaci są zaniepokojeni, że władze administracyjne nadal celebrują postaci i wydarzenia historyczne, które „należy raz na zawsze potępić”.

„Z wielkim zatroskaniem i smutkiem odnotowaliśmy, że władze różnych szczebli Ukrainy, w tym Rada Obwodu Lwowskiego oraz Państwowa Administracja Miasta Kijowa, wciąż celebrują historyczne postaci i wydarzenia, które należy raz na zawsze potępić” – czytamy we wspólnym oświadczeniu ambasadorów Polski i Izraela.

W dokumencie przypomniano niedawne wydarzenia za wschodnią granicą Polski. „24 grudnia Rada Obwodu Lwowskiego przyjęła uchwałę, która zmierza do przeznaczenia środków publicznych w 2020 roku na uczczenie pamięci nazistowskiego kolaboranta Andrija Melnyka, a także ksenofobicznego, antysemickiego i antypolskiego pisarza Iwana Lypy oraz jego syna Jurija Lypy, który jest twórcą rasistowskiej teorii ukraińskiej rasy” – alarmują autorzy.

W oświadczeniu poinformowano także, że 1 stycznia Państwowa Administracja Miasta Kijowa wyeksponowała na swoim budynku baner z wizerunkiem Stepana Bandery. Następnie przypomniano o historycznych wydarzeniach, których zdają się nie dostrzegać władze Ukrainy.

„Pamiętając o naszych niewinnych braciach i siostrach zamordowanych w latach 1939–1945 na okupowanych terytoriach Polski, które obecnie stanowią część Ukrainy, my, Ambasadorowie Polski i Izraela, uważamy, że wynoszenie do chwały osób, które aktywnie promowały czystki etniczne, jest obrazą, która przynosi efekt przeciwny do zamierzonego w walce z antysemityzmem i w procesie pojednania naszych Narodów” – podkreślają ambasadorzy.

„Obecnie nasze rządy dokładają najwyższych starań, aby przeciwdziałać kolejnym atakom wobec Żydów, które mają miejsce w różnych krajach, a także aby zapobiec próbom fałszowania historii drugiej wojny światowej. Dlatego oczekujemy, że także Rada Obwodu Lwowskiego i Państwowa Administracja Miasta Kijowa przyłączą się do dialogu w celu poszukiwania prawdy” – dodają.

W oświadczeniu zaoferowano Ukraińcom współpracę m.in. z Yad Vashem i Instytutem Pamięci Narodowej. Pod pismem podpisali się: ambasador RP na Ukrainie Bartosz Cichocki oraz ambasador Izraela na Ukrainie Joel Lion.

Źródło: Twitter,