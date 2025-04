Steve Witkoff, który w imieniu Donalda Trumpa prowadzi rozmowy z Władimirem Putinem, ujawnił, że ten przedstawił swoje warunki pokoju dotyczącego konfliktu na Ukrainie.

Witkoff to wysłannik Trumpa, który został oddelegowany, by prowadzić rozmowy z Władimirem Putinem. Amerykanin spotkał się z rosyjskim dyktatorem już kilka razy. Wydaje się jednak, że dopiero teraz mamy do czynienia z pewnym przełomem.

– Trochę czasu zajęło nam dotarcie do tego, jakie są żądania Putina, by osiągnąć stały pokój. Więc poza zawieszeniem broni, otrzymaliśmy na to odpowiedź – powiedział Witkoff na antenie telewizji FOX News.

Witkoff nie zdradził jednak, jakie warunki przedstawił Putin. O szczegółach mówić nie chciał. Zaznaczył jedynie, że umowa pokojowa dotyczy obszarów ukraińskich, które znajdują się obecnie pod rosyjską okupacją.

– Chodzi o protokoły bezpieczeństwa, NATO, artykuł 5. Mam na myśli, że jest wiele szczegółów z tym związanych. To skomplikowana sytuacja, która ma swoje korzenie w pewnych naprawdę problematycznych rzeczach dziejących się między tymi dwoma krajami – powiedział.

