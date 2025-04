Do groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego doszło w miejscowości Jodłówka. 18-latek, kierujący citroenem, najprawdopodobniej nie dostosował prędkości do warunków atmosferycznych i na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem. Wjechał do rowu, a następnie dachował. Autem podróżowali też inni nastolatkowie. Wszyscy trafili do szpitala.

Do bardzo groźnie wyglądającego zdarzenia, w którym uczestniczyli nastolatkowie doszło w sobotę przed godz. 22, w miejscowości Jodłówka na Podkarpaciu.

Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 18-letni mieszkaniec gminy Kańczuga, kierujący citroenem, prawdopodobnie nie dostosował prędkości do panujących warunków atmosferycznych. W efekcie na łuku drogi wpadł w poślizg, wjechał do rowu, a następnie dachował.

Z młodym mężczyzną podróżowali dwaj inni nastolatkowie – 14 i 17-letnimi mieszkańcy gminy Kańczuga. Wszyscy odnieśli obrażenia i trafili do szpitala.

Funkcjonariusze z komisariatu w Pruchniku zabezpieczyli miejsce wypadku. Teraz wyjaśniają dokładne okoliczności tego zdarzenia.

Przeczytaj również:

Źr. Policja