Prezydent Andrzej Duda wziął udział w Międzynarodowej Konferencji z cyklu Europa Karpat pt. „Redefinicja łańcuchów logistycznych w świetle nowej polityki transportowej TEN–T”. W trakcie spotkania opowiedział anegdotę, która odbiła się szerokim echem w sieci.

Podczas konferencji Andrzej Duda, w trakcie swojego 20-minutowego wystąpienia, postanowił opowiedzieć słuchaczom pewną anegdotę. Była ona nawiązaniem do wątku dotyczącego usprawnienia transportu w Europie.

Nagranie, na którym możemy usłyszeć anegdotę Andrzeja Dudy, podbiło sieć. Wszystko ze względu na mimikę oraz gesty naszego prezydenta, który słynie z podobnych wypowiedzi.

Duda opowiedział historię związaną z podróżą premiera Łotwy, który wraz z rodziną wybrał się na narty. Co ciekawe, celem jego podróży była Białka Tatrzańska, czyli miejscowość położona w Polsce.

Andrzej Duda opowiada anegdotę o podróży premiera Łotwy

– Ostatnio rozmawiałem z premierem Łotwy, który rozpromieniony opowiadał mi o swoim wyjeździe rodzinnym – rozpoczął swój wywód Andrzej Duda. – Byłem bardzo dumny, bo powiedział, że przyjechali do nas do Białki Tatrzańskiej – dodał.

Duda przyznał, że zaciekawiło go to, jak długo Łotysz podróżował do Polski. Postanowił więc o to zapytać polityka. – Mówi „11 godzin”. Żona jego, która była akurat przy tym, mówi „13” – relacjonował Duda.

Po chwili prezydent przerwał i – wykonując wymowny gest – powiedział: „o trzy za długo”. – O trzy za długo. Proszę państwa, 1050 km, jeżeli będziemy mieli porządne drogi, powinno się przejechać ze średnią prędkością 100 km na godzinę – powiedział.

Nagranie z wypowiedzi Andrzeja Dudy opublikował profil programu „Szkło Kontaktowe”. – Ta mina i ten gest oznaczają, że będzie mocna anegdota – napisano w opisie filmu.

Ta mina i ten gest oznaczają, że będzie mocna anegdota. Przed Wami Prezydent @AndrzejDuda który chyba pozazdrościł Adamowi Glapińskiemu swobodnej wypowiedzi. 😂 pic.twitter.com/lrePKbQWJa — Szkło Kontaktowe TVN24 (@SzkKontaktowe) February 14, 2023

