Andrzej Duda jest bliski zwycięstwa w pierwszej turze – wynika z sondażu pracowni Estymator dla portalu DoRzeczy.pl. Według badania, na urzędującego prezydenta chciałoby zagłosować aż 49,8 proc. Polaków.

Wciąż nie wiadomo, czy wybory prezydenckie odbędą się 10 maja. Na ten moment data nie została zmieniona, co spotkało się z ostrym sprzeciwem ze strony opozycji. Wczoraj prezydent Andrzej Duda na antenie TVP Info stwierdził, że data może zostać zmieniona, jednak wiele zależy od przebiegu epidemii koronawiursa w naszym kraju.

Tymczasem właśnie Andrzej Duda jest zdecydowanym liderem sondażu pracowni Estymator dla portalu DoRzeczy.pl. Jak wynika z badania, na urzędującego prezydenta chciałoby zagłosować aż 49,8 proc. badanych, co sprawia, że jest on bardzo blisko zwycięstwa już w pierwszej turze. Jego poparcie w w stosunku do badania sprzed dwóch tygodni urosło o 3,4 pkt. proc.

Z kolei spadek o 3,3 pkt. proc. zanotowała Małgorzata Kidawa-Błońska, która w najnowszym sondażu uzyskała zaledwie 17,1 proc. poparcia. To sprawia, że bardzo blisko ewentualnej drugiej tury jest Władysław Kosiniak-Kamysz, na którego chciałoby zagłosować aż 15,4 proc. badanych. Lider Ludowców zanotował największy wzrost, który wynosi aż 5,3 pkt. proc.

Czwarte miejsce w zestawieniu zajął Robert Biedroń, który uzyskał 10,8 proc. poparcia a piąte Krzysztof Bosak z wynikiem 3,1 proc. poparcia. Fatalny wynik zanotował Szymon Hołownia, na którego chciałoby zagłosować zaledwie 2,9 proc. badanych, co stanowi spadek o 4 pkt. proc.

