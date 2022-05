Andrzej Duda zabrał głos ws. doniesień o tym, że Niemcy nie zdecydują się przekazać Polsce czołgów. Polski prezydent przedstawił mocne stanowisko podczas szczytu w Davos.

Niedawno media obiegła niepokojąca informacja dotycząca zachowania niemieckiego rządu. Chodzi o czołgi, które Niemcy miały przekazać Polsce w zamian za to, że Polska wcześniej przekazała swoje Ukraińcom. Teraz okazuje się, że Niemcy nie do końca są zdecydowani na to, by swoją obietnicę zrealizować.

Dziś głos w tej sprawie zabrał prezydent Andrzej Duda, który przebywa obecnie na Forum Ekonomicznym w Davos. Polski prezydent postanowił nie bawić się w dyplomację i użył bardzo mocnych słów.

– Przekazaliśmy Ukrainie czołgi w bardzo dużej liczbie. Uznaliśmy, że to w jakimś sensie nasz obowiązek udzielić takiej pomocy. Liczymy na wsparcie NATO, USA, a także ze strony Niemiec. Słyszymy, że Niemcy nie będą się chciały wywiązać z obietnicy. To dla nas duży zawód – powiedział Andrzej Duda.

Prezydent @AndrzejDuda w @PLHouseDavos: Wszyscy politycznie stoimy w obronie Ukrainy, wspieramy ją na wszelkie możliwe sposoby, przyjmujemy żony, matki, siostry i dzieci żołnierzy. Wiemy co to znaczy bronić swojej ojczyzny. — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) May 24, 2022

Wcześniej Duda podkreślał również, że nie może zgodzić się na to, by „Rosja mordowała na Ukrainie ludzi, a świat udawał, że tego nie widzi”. – Żeby nie zostały wyciągnięte konsekwencje wobec morderców, żeby Rosja nie zapłaciła reparacji wojennych za straty – mówił polski prezydent.