Wiceszef kancelarii Andrzeja Dudy Paweł Mucha poinformował, że prezydent oczekuje na wyjaśnienia w sprawie Marszu Niepodległości. Chodzi zarówno o chuligańskie wybryki, jak i zachowanie policji.

11 listopada ulicami Warszawy przeszedł Marsz Niepodległości. W tym roku ze względu na pandemię koronawirusa miał on odbyć się w formie zmotoryzowanej. Tak się jednak nie stało – duża część uczestników wyszła na ulice pieszo. Doszło do starć z policją, podpalone zostało miedzy innymi jedno z mieszkań.

W trakcie zamieszek doszło do postrzelenia gumową kulą reportera z „Tygodnika Solidarność”. Trafił on do szpitala. Paweł Mucha poinformował na antenie Radia Plus, że prezydent Andrzej Duda oczekuje na wyjaśnienia między innymi w tej sprawie. „Na pewno wymaga wyjaśnienia kwestia z jednej strony wszystkich czynów chuligańskich, ale z drugiej strony także kwestia działań policji. Zwłaszcza w sprawie pana redaktora z „Tygodnika Solidarność” – powiedział.

Minister pytany był, czy prezydent spotka się z szefem MSWiA Mariuszem Kamińskim. „Nie wszystko, co się dzieje, jest przedmiotem publicznych komunikatów. Jest w tej sprawie działanie pana prezydenta i pan prezydent oczekuje na pełne wyjaśnienia tych wszystkich sytuacji, które dzisiaj budzą wątpliwości w oczach opinii publicznej” – mówił.

Źr.: Radio Plus