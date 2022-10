Radosław Sikorski ostro zareagował na informację o rozmowie, jaką odbyli prezydenci Andrzej Duda i Ebrahim Raisi. Dotyczyła ona sytuacji na Ukrainie. Polityk Platformy Obywatelskiej powołał się na komunikat, jaki pojawił się na stronie irańskiego przywódcy.

Prezydent Andrzej Duda rozmawiał w środę z przywódcą Iranu Ebrahimem Raisim. Kancelaria Prezydenta wydała w tej sprawie lakoniczny komunikat, informując, że rozmowa dotyczyła kwestii dwustronnych oraz bieżącej sytuacji międzynarodowej. Z kolej na stronie irańskiego prezydenta pojawiła się informacja, że Andrzej Duda miał stwierdzić, iż Iran zawsze dążył do szerzenia i umacniania pokoju oraz stabilności na świecie. Miał też zadeklarować chęć zacieśniania współpracy bilateralnej.

I właśnie na ten komunikat powołał się Radosław Sikorski, który na rozmowę Andrzeja Dudy zareagował bardzo ostro. „Że co?! Gdy irańskie drony niszczą Ukrainę, gdy przez Iran przewala się fala represji, Andrzej Duda dzwoni do rzeźnika z Teheranu, mordercy tysięcy dysydentów i komplementuje pokojową politykę terrorystycznego reżimu mułłów? Czy Prezydent nam zwariował?” – napisał na Twitterze. „Czy ta inicjatywa była konsultowana z naszymi sojusznikami? Jako europoseł zaangażowany we wspieranie irańskich demokratów, żądam wyjaśnień” – dodał.

Andrzej Duda rozmawiał z prezydentem Iranu. Jest wyjaśnienie

Do wpisu Radosława Sikorskiego odniósł się w mediach społecznościowych Jakub Kumoch, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej. Wyjaśnił, że rozmowa przywódców dołączyła wyłącznie Ukrainy. „Wczorajsza rozmowa z prezydentem Iranu była następstwem rozmowy z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i dotyczyła z naszej strony niemal wyłącznie doniesień o sprzedaży kolejnych partii uzbrojenia dla Rosji. W sprawach szczegółów rozmów między państwami obowiązuje dyskrecja” – napisał.

Jakub Kumoch odniósł się też bezpośrednio do wpisu polityka PO. „Wpis byłego szefa MSZ RP, obraźliwy wobec Prezydenta i oparty na oświadczeniu drugiej strony, jest zdumiewająco nieprofesjonalny. Podkreślony przezeń fragment oświadczenia nie odpowiada treści rozmowy. Prezydent bardzo jasno przedstawił efekt działań Rosji w Ukrainie” – dodał.

