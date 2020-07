Polacy pokazali że nasza demokracja coraz bardziej dojrzewa i to najlepsza wiadomość dla polskiego państwa, wynikająca z tych wyborów, także mam nadzieję na przyszłość – powiedział Andrzej Duda odbierając uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej o wyborze na prezydenta.

Oficjalna uroczystość wręczenia uchwały odbyła się we wtorek na Zamku Królewskim w Warszawie. Odbierając akt z rąk szefa PKW Andrzej Duda podziękował obywatelom za wysoką frekwencję wyborczą. – Niewiele brakło, a mielibyśmy w ogóle największą frekwencję, jaka kiedykolwiek była w wyborach prezydenckich. To naprawdę niewiele mniejsza frekwencja niż miała miejsce w 1995 roku – zauważył.

Prezydent podkreślił, że tak wielkie zaangażowanie społeczne w wybory jest dowodem na dojrzewanie demokracji w Polsce. – To najlepsza wiadomość dla polskiego państwa, wynikająca z tych wyborów, także mam nadzieję na przyszłość – ocenił.

Duda zwrócił się także do Rafała Trzaskowskiego. – Chcę też pogratulować wyniku mojemu konkurentowi Rafałowi Trzaskowskiemu, bo uzyskał również ponad 10 mln 18 tysięcy głosów. Ktoś powie: różnica była niewielka. Ale też sobie zdać sprawę, że to różnica prawie taka, ilu jest mieszkańców Gdańska. (…) Więc różnica ponad 420 tysięcy głosów to jednak różnica ogromna i te 2 proc. właśnie pokazuje, że demokracja w Polsce ma się dobrze – ocenił.

W dalszej części swojego wystąpienia podziękował także pozostałym kandydatom, którzy odpadli po I turze głosowania. Duda skierował słowa uznania także pod adresem premiera Mateusza Morawieckiego.

Andrzej Duda odebrał uchwałę PKW. Prezydent składa obietnicę obywatelom

Podczas przemówienia prezydent Duda złożył obietnicę związaną z drugą kadencją. – Obiecuję wszystkim moim rodakom, że będę czynił wszystko, aby te 5 lat mojej prezydentury były budowaniem Polski takiej, o jakiej przed chwilą mówiłem. Spokojnej, bezpiecznej, jak najbardziej dostatniej, jak najlepiej rozwiniętej wśród państw nie tylko UE, ale w ogóle patrząc na przestrzeni światowej, Polski dumnej, z podniesioną głową – stwierdził.

Duda zapowiedział kontynuację swojej wizji prezydentury. – Chcę kontynuować politykę, która przede wszystkim zapewni moim rodakom pokój i spokój, bo to dla mnie najważniejsze. Chcę, żeby ludzie w Polsce mogli żyć spokojnie, żeby Polska była państwem bezpiecznym – dodał.

Źródło: TVP Parlament, Twitter