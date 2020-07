Andrzej Duda wygrał wybory prezydenckie w 2020 roku. Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła oficjalne wyniki wyborów ze wszystkich 27 tys. 230 obwodowych komisji wyborczych. Różnica pomiędzy kandydatami nieco się zmniejszyła.

Andrzej Duda zdobył łącznie 10 440 648 głosów, natomiast Rafał Trzaskowski – 10 018 263. W ujęciu procentowym wynik wygląda następująco: Duda – 51,03 proc., Trzaskowski – 48,97 proc. Poprzedni komunikat dotyczący 99,98 proc. obwodów wskazywał na większą różnicę (51,12 do 48,88 proc.).

Oficjalne wyniki różnią się istotnie od wyników sondażowych exit poll, które poznaliśmy wczoraj o 21:00. Sondaż Ipsos wskazywał, że Andrzej Duda wygrał z wynikiem 50,4 proc., podczas gdy Rafał Trzaskowski uzyskał 49,6 proc.

Frekwencja wyborcza wyniosła 68,18 proc. Oznacza to, że frekwencyjny rekord z 1995 roku (68,23 proc.) nie został pobity.

Szef PKW Sylwester Marciniak, ogłaszając wyniki, podziękował obywatelom za udział w głosowaniu. – Dziękujemy milionom wyborców, którzy mimo pandemii i okresu wakacyjnego udali się do lokali wyborczych oraz przesłali pakiety wyborcze i w ten sposób ustanowili rekord frekwencji w wyborach prezydenckich w XXI wieku – poinformował.

Przypomnijmy, że ogłoszenie oficjalnych wyników przez PKW oznacza początek 3-dniowego terminu na zgłaszanie protestów.

