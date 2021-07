Andrzej Duda był gościem na antenie Polsat News. Jednym z tematów rozmowy była kwestia spóźnionych gratulacji prezydenta dla polskich wioślarek, które zdobyły jak na razie jedyny medal dla Polski w Tokio. Dlaczego pojawiły się tak późno?

Polska czwórka podwójna w składzie Katarzyna Zillmann, Maria Sajdak, Marta Wieliczko i Agnieszka Kobus-Zawojska dała nam jak na razie jedyny medal podczas tegorocznych igrzysk olimpijskich w Tokio. W ich stronę natychmiast posypały się gratulacje. Tomasz Lis nagłośnił jednak na Twitterze, że Polkom nie pogratulował prezydent Andrzej Duda. Bardzo szybko powiązano to z Katarzyną Zillmann, która po zwycięstwie nie ukrywała przed kamerami, że jest w związku z kobietą.

Ostatecznie gratulacje dla Polek pojawiły się na profilu prezydenta, ale dopiero dwie doby po tym, jak zdobyły medal. Andrzej Duda na antenie Polsat News pytany był, dlaczego wydarzyło się to tak późno. „Raz się gratuluje szybciej, raz się gratuluje wolniej. Szkoda, że ktoś zrobił z tego awanturę. Nieuczciwie zresztą i niesprawiedliwie, no ale trudno” – powiedział. „Widocznie tak to jest, że są tacy, którzy próbują nawet igrzyska olimpijskie wykorzystać do celów jakiejś walki politycznej” – dodał.

Andrzej Duda: „Szanuję każdego polskiego reprezentanta”

Prezydent jasno stwierdził, że opóźnione gratulacje nie były w żaden sposób związane z Katarzyną Zillmann. „To są sprawy zupełnie bez znaczenia. Ja jestem wdzięczny wszystkim naszym reprezentantom za to, że ciężko pracują po to, żeby osiągnąć sukces. W momencie, kiedy ten sukces staje się rzeczywiście faktem, to to jest piękna sprawa’ – powiedział Andrzej Duda. „Szanuję każdego polskiego reprezentanta, bo to są ludzie, którzy mają naprawdę morderczy trening. Żeby osiągnąć sukces na igrzyskach olimpijskich, trzeba być po prostu mistrzem” – dodał.

Andrzej Duda zapewnił, że wszyscy polscy medaliści otrzymają tradycyjnie zaproszenie do pałacu prezydenckiego. „Mam nadzieję, że będę mógł pogratulować naszym zawodniczkom osobiście i tak, jak to jest w zwyczaju, przyjmą zaproszenie do pałacu prezydenckiego” – powiedział.

Żr.: Polsat News