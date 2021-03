Andrzej Duda znów musi mierzyć się z falą krytyki. Prezydent ponownie wyjechał bowiem na narty aby zainaugurować VII edycją charytatywnych zawodów „12H Slalom Maraton Zakopane 2021”. Małgorzata Kidawa-Błońska opublikowała jego zdjęcie z ostrym komentarzem.

Andrzej Duda znany jest ze swojego zamiłowania do narciarstwa. Gdy kilka tygodni temu stoki zostały otwarte, prezydent postanowił to wykorzystać i wyjechać do Wisły. Głośno było szczególnie o jego powrocie, gdy wiozące go limuzyny SOP przemknęły między samochodami stojącymi w korku na Zakopiance.

Teraz prezydent znów udał się w góry. W Zakopanem zainaugurował charytatywną imprezę, którą objął patronatem. Imprezę inauguruje fundacja Handicap, która użytkuje i remontuje obecnie dworek prezesa Orlenu Daniela Obajtka. Prezes fundacji Małgorzata Tlałka-Długosz ma być powiązana z Łukaszem Guńką. To instruktor narciarstwa, od którego Ministerstwo Zdrowia kupiło niespełniające wymogów maseczki.

Andrzej Duda znów w ogniu krytyki. Ostry wpis Małgorzaty Kidawy-Błońskiej

Prezydentowi postanowiła wytknąć to Małgorzata Kidawa-Błońska, która opublikowała wymowne zdjęcie. Andrzej Duda stoi na nim z Małgorzatą Tlałką-Długosz i przygotowuje się do startu w zawodach. „Prezydent dużego państwa w środku Europy, u progu III fali pandemii, na zawodach narciarskich organizowanych przez fundację użytkującą i remontującą dworek prezesa największej państwowej spółki, a w tle instruktor narciarstwa handlujący bezużytecznymi maseczkami. To nie fabuła filmu, to Polska PiS” – napisała.

Nie ona jedyna skrytykowała Andrzeja Dudę za decyzję o wyjeździe na inaugurację zawodów. „Kiedy wczoraj w Polsat News mówiłem, że zamiast chińskimi szczepionkami prezydent powinien zajmować się nartami, nie sądziłem, że weźmie to do serca” – napisał Borys Budka. „Jednego naszej głowie państwa odmówić nie można – konsekwencji. Ponoć w weekend, w środku kolejnej fali zachorowań, pan Duda wybiera się… na narty. Brawo!” – napisał z kolei Marek Belka.

Źr.: Facebook/Małgorzata Kidawa-Błońska, Twitter