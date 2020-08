Gdy chcemy uczyć się angielskiego, warto najpierw sprawdzić, jaki jest nasz poziom języka, aby następnie wybrać właściwy kurs, który faktycznie jest nam potrzebny. Odpowiednie testy oraz lekcje próbne są dla nas najlepszym wyznacznikiem tego, jak dobrze znamy angielski. Dzięki nim szybko sprawdzimy nasze kompetencje i dowiemy się, od jakiego poziomu musimy wystartować z nauką.

Jak wybrać dobry kurs języka angielskiego online?

Intensywny kurs angielskiego online to dla wielu z nas najlepsze rozwiązanie, które przełoży się na szybkie wyniki, a nasze umiejętności będziemy mogli wykorzystać w życiu zawodowym i prywatnym. Angielski online stał się popularnym rozwiązaniem. Szczególnie ostatnie miesiące zmusiły wiele osób do zrezygnowania z lekcji stacjonarnych i przerzucenia się na nauczanie w internecie. Nauka angielskiego od podstaw online, którą oferuje na przykład Tutlo, daje nam możliwość przyswojenia języka w sposób szybki i dopasowany do naszego poziomu. Nauka angielskiego od podstaw odbywa się metodą jeden na jeden. Podczas rozmawiamy z lektorem polskim lub native speakerem, a zajęcia odbywają się w godzinach, które pasują nam najbardziej.

Angielski online, jak sprawdzić swój poziom?

Najlepszym rozwiązaniem jest wypełnienie bezpłatnego testu językowego, który znajdziemy w internecie, na przykład na tej stronie (link: https://pl.tutlo.com/test-jezykowy-tutlo-sprawdz-swoj-angielski/). Test taki zawiera wiele przekrojowych pytań, które poruszają różne tematy gramatyczne i językowe. Dzięki niemu szkoła językowa może przeprowadzić pierwszą analizę, do jakiej grupy zaawansowania językowego się zaliczamy. Proponowany test ma charakter wstępny, bo w celu dokładnej analizy czeka nas jeszcze rozmowa z lektorem, przeważnie w języku angielskim, lub lekcja próbna, która będzie ostatecznym sprawdzianem znajomości języka. Internetowe kursy angielskiego pozwalają szkołom na przeprowadzenie takiego testu w różnych formach.

Błędna ocena swoich umiejętności

Niestety czasami sami błędnie oceniamy nasz poziom znajomości języka angielskiego. To, że rozumiemy wyrazy i potrafimy zapytać o drogę do sklepu, nie jest wyznacznikiem tego, na jakim poziomie językowym jesteśmy. Dodatkowo musimy pamiętać, że często zdarzają się nam sytuacje, które pokazują, że rozumiemy czyjeś słowa, ale strach przed komunikacją zamyka nam usta i nie potrafimy porozumieć się z rozmówcą, bo po prostu się wstydzimy. Dlatego też sprawdzenie naszego poziomu wiedzy przez lektora językowego daje bardziej wiarygodną ocenę faktycznego stanu rzeczy.

Różnice pomiędzy znajomością zasad gramatyki a zrozumieniem słów są dla nas bardzo istotne. Ocena poziomu to wypadkowa obu tych umiejętności. Nie można powiedzieć, że jestem gramatycznie na poziomie podstawowym, ale znam słownictwo z zakresu Business English. To, że wiemy, jakie znaczenie mają poszczególne wyrazy, nie zrobi z nas Szekspira, jeśli nie będziemy umieli ich wykorzystać w codziennej komunikacji.

Decydując się na lekcje angielskiego, które prowadzone są w internecie, możemy sprawdzić nasze umiejętności w sposób prosty i bez konieczności wychodzenia z domu. Wybierając dobrą szkołę, uzyskamy wsparcie lektorów, nie tylko podczas przygotowania się do zajęć, ale także podczas nauki do egzaminów czy przygotowania się do rozmowy o pracę. Z racji bardziej osobistego podejścia do uczniów nawiązuje się tutaj więzi, które wpływają na atmosferę nauczania. Warto pamiętać, że szkołę językową możemy traktować, jak usługę. Im wyższej jest ona jakości, tym my bardziej będziemy z niej zadowoleni. Dlatego tez warto szukać rozwiązań nietuzinkowych, sprawdzonych. Takich, które są nastawione na ucznia. Dzięki temu osiągniemy bardzo szybko oczekiwane efekty.