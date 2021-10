Reprezentacja Polski wgrała ważny mecz przeciwko Albanii (0:1), ale spotkanie zakończyło się w cieniu skandalu. Miejscowi kibice obrzucili polskich graczy butelkami i innymi przedmiotami. Oburzenia nie kryła w sieci także Anita Włodarczyka, która zapowiedziała, co zrobiłaby, gdyby była na miejscu.

Reprezentacja Polski wygrała 1:0 z Albanią w meczu eliminacji do przyszłorocznych Mistrzostw Świata. Mecz zakończył się w cieniu skandalicznego zachowania albańskich kibiców. Apogeum nastąpiło po bramce dla Biało-Czerwonych, gdy zaczęli oni rzucać w kierunku polskich piłkarzy między innymi butelkami. W kierunku Biało-Czerwonych leciały też zapalniczki, a nawet… telefon komórkowy. Doszło do tego, że sędzia musiał przerwać mecz i piłkarze zeszli do szatni.

W polskich mediach społecznościowych zawrzało. Wielu kibiców i ekspertów nie kryło oburzenia tym, co działo się w Tiranie. W tym gronie znalazła się także słynna polska lekkoatletka i wielokrotna mistrzyni świata i olimpijska w rzucie młotem Anita Włodarczyk.

Sportsmenka na Twitterze wymieniała komentarze na temat meczu z Michałem Kołodziejczykiem. Gdy na murawie doszło do skandalicznych scen, Anita Włodarczyk nie wytrzymała. „Szkoda, że nie ma mnie na murawie w Tiranie. Byłoby bombardowanie młotami w stronę albańskich kibiców za beznadziejne zachowanie” – napisała mistrzyni.

Szkoda, że nie ma mnie na murawie w Tiranie 😔 byłoby bombardowanie młotami ☄️☄️ w stronę albańskich kibiców za beznadziejne zachowanie 😔 — anita wlodarczyk (@AnitaWlodarczyk) October 12, 2021

Ostatecznie gra została wznowiona, ale więcej bramek już nie padło – Biało-Czerwoni wygrali mecz z Albanią 1:0. Po ostatnim gwizdku w kierunku między innymi Wojciecha Szczęsnego znów poleciały butelki.

