Anna Dymna jest doskonale znana wszystkim fanom legendarnej trylogii o perypetiach Kargula i Pawlaka. Aktorka zagrała Annę Pawlak, wnuczkę obu głównych bohaterów. Dymna potwierdziła, że pojawi się również w prequelu „Samych swoich”, który reżyseruje Artur Żmijewski.

Trwają prace nad prequelem słynnej komedii Sylwestra Chęcińskiego z 1967 roku. Reżyserią zajmie się debiutujący w tej roli aktor Artur Żmijewski, znany choćby z „Ojca Mateusza”. W filmie poznamy losy obu rodzin Karguli i Pawlaków na Kresach, jeszcze przed ich wyjazdem na Ziemie Odzyskane.

W słynnej trylogii pojawiła się również Anna Dymna. Aktorka wystąpiła w drugiej części pt. „Kochaj albo rzuć” i trzeciej pt. „I nie ma mocnych”. Zagrała w nich ukochaną wnuczkę Kargula i Pawlaka. Aktorka pojawi się również w prequelu.

„Zdjęcia już się zaczęły i jest wspaniale! Ja tam gram niestety tylko epizod. Gram prawujenkę Ani Pawlak. Z radością się zgodziłam, jak tylko dostałam tę propozycję. Jak się urodzi Ania w „I nie ma mocnych”, to będzie podobna do tej ciotki i to będzie bardzo sympatyczne” – zdradziła w rozmowie z „Faktem” Anna Dymna.

Aktorka ma za sobą jeden dzień zdjęciowy. Jak mówi, „było przeuroczo” i chwali doborowe towarzystwo. „Był koń, był Pawlak młodziutki” – powiedziała.

Źr. Radio ZET