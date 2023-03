Jak zmianę prezesa TVP ocenia Anna Popek? Prezenterka Telewizji Polskiej podzieliła się swoją opinią w rozmowie z dziennikarzami. Czy nowy prezes jest lepszy od Jacka Kurskiego?

Przypomnijmy, że 5 września 2022 roku Mateusz Matyszkowicz został prezesem TVP. Zastąpił na tym stanowisku Jacka Kurskiego. Poprzedni szef telewizji publicznej był oskarżany o uprawianie polityki za pośrednictwem państwowego medium. Czy zmiana władzy zmieniła kurs nadawcy?

Zdaniem wielu komentatorów takiej zmiany nie ma. Jednak niektórzy dopatrują się pierwszych rezultatów działalności Matyszkowicza. Co o rządach nowego prezesa sądzi wieloletnia prezenterka TVP, Anna Popek.

– Każdy prezes chce odcisnąć swoje dobre piętno. Prezes Matyszkowicz to erudyta, to człowiek, który zna kulturę i wie, jaki ona ma wpływ na kształtowanie ludzi i wprowadza krok po kroku nowe rzeczy – podkreśliła w rozmowie z Jastrzabpost.

Anna Popek szczerze o zmianie władzy w TVP

W opinii prezenterki zmiany w ofercie TVP widać gołym okiem. Jako przykład podaje poszerzenie oferty w zakresie kultury. Co ciekawe, Popek przyznaje, że jest także zadowolona z obecności polskich filmów w programie stacji.

– Na pewno jest więcej kultury, więcej odniesień do tradycji polskiej, do polskich filmów, bo akurat polskie seriale historyczne to coś, co uwielbiam. Wychowywałam się na „Czarnych chmurach” i do teraz jest to mój ulubiony serial, więc cieszę się, że pojawiają się nowe – podkreśliła.

Prezenterka odniosła się także do bezpośredniej różnicy pomiędzy telewizją Matyszkowicza, a telewizją Jacka Kurskiego. – Myślę, że jest zmiana w stronę takiego większego wyważenia, czy poglądów, czy estetycznych kwestii związanych z muzyką, czy kulturą – powiedziała.

Przeczytaj również: