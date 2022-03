Znana grupa hakerów Anonymous aktywnie zaangażowała się w konflikt z Rosją po stronie Ukrainy. Właśnie opublikowali najnowszą wiadomość skierowaną do zwykłych Rosjan. Co zaskakujące, tym razem zrobili to w języku polskim.

Kilka dni temu media społecznościowe obiegła informacja o tym, jakoby hakerzy z grupy Anonymous szykowali kolejny cyberatak wymierzony w Rosję. Tym razem miał on dotknąć zwykłych Rosjan i ich pieniędzy ulokowanych na bankowych kontach.

„Anonymous do Rosjan: 3 marca pieniądze znikną z waszych kont bankowych. „Największy cyberatak w historii” – brzmiała rzekoma wiadomość opublikowana ponoć przez hakerów.

Anonymous postanowił odnieść się do całej sprawy. W mediach społecznościowych opublikowali odpowiedź. Co zaskakujące uczynili to w języku polskim, co widać w załączonym poście.

🇵🇱 To jest dezinformacja. Jeśli ktoś zamierza ukraść twoje pieniądze – będą to ci sami komisarze, którzy zawsze je kradną – nie Anonimowi.



Robimy to za darmo, ponieważ jesteśmy aktywistami dla aktywistów – YAN cc: @MSN @MSFTnews #Cyberatak #FałszyweWiadomości https://t.co/0u7EhhPBgJ — Anonymous (@YourAnonNews) March 1, 2022

