Krzysztof „Grabaż” Grabowski oburzony zachowaniem Telewizji Polskiej. – „W tyle wizji”, tvpowski wykrztusiec, użył naszej piosenki „Antifa”, jako dźwiękowej ilustracji, obecnych zadym w USA. Oczywiście bez pytania nas o zgodę – napisał na Facebooku. Wokaliście odpowiedział jeden z prowadzących Rafał Ziemkiewicz oraz Telewizja Polska.

Śmierć George’a Floyda pociągnęła za sobą falę manifestacji w Stanach Zjednoczonych. Uczestnicy domagają się ukarania policjanta, który zabił Afroamerykanina. Przeciwnicy strajku zwracają uwagę na liczne akty wandalizmu, których dopuszczają się manifestanci. Z kolei zwolennicy zogniskowali działania w ruchu społecznym Black Lives Matter, który walczy z przemocą i rasizmem wobec ciemnoskórych mieszkańców USA.

W protestach biorą udział m.in. członkowie lewicowych organizacji, takich jak Antifa. To właśnie ich skrytykował niedawno Donald Trump, zapowiadając, że uzna Antifę za grupę terrorystyczną.

Piosenka „Antifa” w programie TVP. Ostra reakcja lidera zespołu Pidżama Porno

Do sytuacji w USA nawiązano w poniedziałkowym wydaniu programu „W tyle wizji”. Na antenie pojawiła się piosenka „Antifa” zespołu Pidżama Porno, co wyraźnie nie spodobało się twórcom.

-„W tyle wizji”, tvpowski wykrztusiec, użył naszej piosenki „Antifa”, jako dźwiękowej ilustracji, obecnych zadym w USA. Oczywiście bez pytania nas o zgodę. W studio siedziały dwie miękkie kutasiny: Janecki z Ziemkiewiczem – czytamy na profilu Strachy Na Lachy | GRABAŻ | PIDŻAMA PORNO na Facebooku [pisowniowa oryginalna].

Autor wpisu jest oburzony kontekstem, w którym wykorzystano jego utwór. – Niechaj Wielki Zeus skopie wam te tyły na wieki – napisał.

Ziemkiewicz odpowiada: Wyliniały rockmen lansuje się

Na wpis szybko zareagował jeden z prowadzących. – Jakiś kolejny wyliniały rockmen lansuje się metodą „na Skibę”. Zgłosiłeś dupku utwór do Zaiksu to każdy ma prawo go za opłatą użyć – napisał Rafał Ziemkiewicz. – Bierz swoją piżamkę i mykaj na bambus, kopidole cmentarny – dodał.

Jakiś kolejny wyliniały rockmen lansuje się metodą „na Skibę”. Zgłosiłeś dupku utwór do Zaiksu to każdy ma prawo go za opłatą użyć – np. jako ilustracji materiału o podobnych ci zdegenerowanych anarchopaniczykach. Bierz swoją piżamkę i mykaj na bambus, kopidole cmentarny. https://t.co/V89WLPhupR — Rafał A. Ziemkiewicz (@R_A_Ziemkiewicz) June 3, 2020

Do sprawy odniósł się także publiczny nadawca. „Telewizja Polska S.A. wykorzystuje w audycjach utwory i artystyczne wykonania na podstawie umów generalnych zawartych przez Telewizję Polską S.A. z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi” – czytamy w komunikacie przesłanym portalowi Onet.pl.

Źródło: Onet.pl, Interia.pl, Twitter, Facebook, TVP Info