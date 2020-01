Wciąż niewiele wiadomo na temat aktualnego stanu zdrowia Pawła Królikowskiego. Wiadomo natomiast, że aktor ma silne wsparcie w bliskich osobach. Wyrazem tego może być zdjęcie, które jego syn Antoni zamieścił w mediach społecznościowych.

Problemy Pawła Królikowskiego ze zdrowiem zaczęły się jeszcze w 2015 roku. Aktor trafił wtedy do szpitala z tętniakiem mózgu. Na szczęście udało się go uratować i aktor mógł wrócić do normalnej aktywności. Wiosną ubiegłego roku Paweł Królikowski znów trafił do szpitala, a następnie trafił tam w grudniu. Nie wrócił do domu nawet na święta Bożego Narodzenia.

Wiadomo, że stan zdrowia aktora był poważny. Wciąż jest przy nim żona, Małgorzata Ostrowska-Królikowska, która przekazała niedawno w rozmowie z „Faktem”, że ze zdrowiem Pawła jest lepiej. „Paweł jest w dobrej formie. Niestety, zostanie jeszcze w szpitalu, bo wkradła się jakaś infekcja. To się zdarza. Konsultuję wszystko na bieżąco z lekarzem” – powiedziała.

Paweł Królikowski ma oczywiście wsparcie nie tylko w żonie, ale również w innych bliskich osobach. Wyrazem tego może być zdjęcie, które jego syn Antoni zamieścił w mediach społecznościowych. Pochodzi ono z planu serialu „W rytmie serca”. Aktor zamieścił na Instagramie krótki podpis: „Tato”.

Pod fotografią wiele osób przesłało wyrazy wsparcia dla całej rodziny oraz oczywiście przede wszystkim życzenia szybkiego powrotu do zdrowia dla Pawła Królikowskiego.

Źr.: Instagram/antek.krolikowski