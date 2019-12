20 grudnia Paweł Królikowski znów trafił do szpitala. Jak ustalił „Super Express”, stan zdrowia aktora jest poważny. Życzenia powrotu do zdrowia złożyła mu za pośrednictwem mediów społecznościowych koleżanka z planu serialu „Ranczo” Ilona Ostrowska.

Problemy Pawła Królikowskiego ze zdrowiem pojawiły się już kilka lat temu. W 2015 roku przeszedł operację wycięcia tętniaka mózgu. Po raz kolejny do szpitala trafił kilka miesięcy temu, jego żona mówiła wówczas, że droga do tego, by aktor znów wyzdrowiał, jest długa.

20 grudnia Paweł Królikowski znów znalazł się w szpitalu. Z informacji „Super Expressu” wynika, że stan aktora jest poważny. Wspierają go rodzina i bliscy, ale również przyjaciele z planów filmowych i serialowych. Życzenia szybkiego powrotu do zdrowia złożyła mu Ilona Ostrowska. To właśnie z nią Paweł Królikowski grał małżeństwo w słynnym serialu „Ranczo”.

Ostrowska życzenia powrotu do zdrowia złożyła za pośrednictwem Instagrama. „Z moim Przyjacielem Królikiem. Zdrówka Kochany. Wracaj, się nie wygłupiaj, musimy jeszcze dużo namieszać. Czekam na Ciebie w boksach. Twoja Lucynda” – napisała.

Źr.: Instagram/ilona_ostrowska_official