Arkadiusz Milik staje przed kolejną szansą zmiany klubu. Włoskie media podają, że odbyły się już pierwsze negocjacje ws. ewentualnych przenosin napastnika.

Sytuacja Arkadiusza Milika w Napoli jest nie do pozazdroszczenia. Zawodnik nie został bowiem zgłoszony przez swój zespół do rozgrywek i przynajmniej do najbliższego okienka transferowego nie wyjdzie na boisko w klubowej koszulce. To pokłosie negocjacji z Juventusem Turyn przy jednoczesnej decyzji, by nie przedłużać umowy z obecnym pracodawcą. To rozwścieczyło właściciela SSC Napoli, który definitywnie skreślił Milika.

Okazuje się jednak, że dla zawodnika reprezentacji Polski pojawiła się szansa. Włoskie media podają bowiem, że jest klub, który chciałby ściągnąć do siebie Polaka już zimą. Nie czekałby więc na wygaśnięcie umowy Milika, tylko dogadał się z Napoli i wpłacił żądaną kwotę.

Okazuje się, że ws. transferu odbyły się już pierwsze rozmowy. Oznacza to, że Arkadiusz Milik może zmienić klub w najbliższym okienku transferowym. Byłaby to świetna informacja również dla selekcjonera Jerzego Brzęczka, który potrzebuje napastnika w dobrej formie.

Arkadiusz Milik może zmienić klub

Klub, który chce pozyskać Milika to Inter Mediolan. Serwis calciomercato.com informuje, że w tej sprawie odbyły się pierwsze rozmowy. „Między działaczem Interu Piero Ausilio i otoczeniem Arkadiusza Milika odbyły się już pierwsze rozmowy, wstępne spotkanie, aby poznać żądania piłkarza” – piszą dziennikarze portalu.

Arkadiusz Milik nie jest jednak jedynym zawodnikiem, który interesuje się Inter. Włosi mają bowiem na radarze również Oliviera Giroud, jednak na korzyść Polaka wpływa jego wiek. Francuz jest dużo starszy, a co za tym idzie mniej perspektywiczny.

Problemem mogą okazać się jednak włodarze Napoli. Nie wiadomo czy nie zaczną windować kwoty za Polaka i w efekcie zniechęcą działaczy Interu Mediolan. Wtedy sytuacja Polaka będzie bardzo trudna. Jego kontrakt wygasa bowiem dopiero w lecie 2021 roku.