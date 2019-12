Niedawno pojawiły się spekulacje, że Bartosz Arłukowicz może wystartować w wyborach na szefa Platformy Obywatelskiej. Dzisiaj polityk rozwiał wątpliwości i ogłosił decyzję. Były minister zdrowia dołączył do wyścigu o fotel lidera PO.

W połowie grudnia Bartosz Arłukowicz poinformował, że rozważa start na szefa PO. „Bardzo poważnie rozważam start w wyborach na szefa Platformy Obywatelskiej.” – oznajmił niespodziewanie. Zaznaczył wtedy, że potrzebuje „kilku dni” na podjęcie ostatecznej decyzji.

Dzisiaj polityk postanowił rozwiać wszelkie wątpliwości. W mediach społecznościowych Arłukowicz opublikował nagranie, w którym poinformował, że zdecydował się na start wyborczy.

„Przed nami bardzo ważne wybory – wybory przewodniczącego Platformy Obywatelskiej. Postanowiłem wystartować w tych wyborach.” – ogłosił Arłukowicz na nagraniu. „Platforma musi być partią społeczną, musi być organizmem tętniącym życiem. Musimy pracować z ludźmi codziennie na ulicach.” – dodał.

„Platforma Obywatelska musi wykorzystywać potencjał nie tylko posłanek i posłów, ale naszych radnych, wójtów, burmistrzów.” – przekonuje Arłukowicz. „Ale przede wszystkim musimy wykorzystać potencjał tysięcy ludzi, którzy od lat budują nasze poparcie społeczne w terenie.” – podkreślił.

Siła @Platforma_org to potencjał tysięcy ludzi w całej Polsce! Dzisiaj musimy zbudować taki zespół ludzi, którym z pełną determinacją i mocą pójdziemy po wyborcze zwycięstwa! Nowoczesne państwo prawa i wrażliwości społecznej to nasze zobowiązania!

Pod koniec stycznia przyszłego roku kończy się kadencja Grzegorza Schetyny na stanowisku szefa PO. Po przegranych w wyborach, w szeregach partii zawrzało i urosła spora opozycja. Jak dotąd swój start zapowiedzieli też Borys Budka, Joanna Mucha, oraz Bogdan Zdrojewski. Dzisiaj do tego grona dołączył Bartosz Arłukowicz. Wciąż jednak brak jednoznacznej deklaracji samego Schetyny co do startu.

