Po 26 latach rekord świata w skoku o tyczce na stadionie nie należy już do Siergieja Bubki. Podczas mityngu Diamentowej Ligi w Rzymie pobił go Armand Duplantis. Szwed skoczył 6,15 m.

Oficjalny rekord świata w skoku o tyczce to 6,18 m. 20-letni Armand Duplantis ustanowił go w lutym bieżącego roku w Glasgow. Rekord na stadionie miał jednak aż 26 lat i ustanowił go Ukrainiec Siegiej Bubka. Zawodnik 6,14 m skoczył 31 lipca 1994 roku.

Dopiero teraz udało się ten rekord pobić. Podczas mytingu Diamentowej Ligi w Rzymie zaledwie 20-letni Armand Duplantis skoczył 6,15 m. W tym sezonie Szwed wystąpił już 15 razy i podczas każdego z konkursów był niepokonany. Jednak dopiero teraz udało mu się pobić 26-letni rekord.

Wspaniały skok Duplantisa można zobaczyć poniżej.

Źr.: YouTube/FastMisha Official