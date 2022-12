Iskrzy na granicy chińsko-indyjskiej. Żołnierze Indii i Chin starli się ze sobą na terenie stanu Arunachal Pradesh. Głos w sprawie zabrał przedstawiciel MON Indii. „9 grudnia w rejonie Jangcy w sektorze Tawang oddziały PLA wkroczyły i próbowały zmienić status quo” – zakomunikowano.

Niepokojące informacje z rejonu granicy chińsko-indyjskiej. Na terenie stanu Arunachal Pradesh doszło do starcia pomiędzy armiami. O sprawie poinformowała agencja informacyjna ANI z Indii.

Agencja Reuters przypomina w kontekście ataku, że dotyczy on terenów spornych. Wojska indyjskie i chińskie starły się ze sobą także w czerwcu 2020 roku. Wówczas doszło do bitwy… na pięści, metalowe pręty i kamienie. Zginęło co najmniej 20 żołnierzy Indii. Straty chińskie nie są znane.

Indyjski minister obrony: Siły indyjskie uniemożliwiły siłom chińskim wkroczenie na nasze ziemie 9 grudnia — Wojciech Szewko (@wszewko) December 13, 2022

MON Indii Rajnath Singh: „żaden z naszych żołnierzy nie zginął ani nie został poważnie ranny” w starciu granicznym z Chinami — Wojciech Szewko (@wszewko) December 13, 2022

MON Indii: 9 grudnia w rejonie Jangcy w sektorze Tawang oddziały PLA wkroczyły i próbowały zmienić status quo. Nasi żołnierze dzielnie powstrzymali PLA przed wkroczeniem na nasze terytorium i zmusili ich do powrotu na swoje stanowiska — Wojciech Szewko (@wszewko) December 13, 2022