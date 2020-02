Do niezwykle zuchwałej kradzieży doszło w miejscowości Enkoping w Szwecji. Z tamtejszego magazynu Szwedzkich Sił Zbrojnych skradziono dwa pojazdy opancerzone. Do tej pory udało się odzyskać jeden z nich.

Do całego zdarzenia doszło prawdopodobnie w nocy z 4 na 5 lutego. Z magazynu Szwedzkich Sił Zbrojnych w Enkoping skradziono dwa pojazdy opancerzone Terrangbil 16 „Galten”. W wozach nie było ani broni ani amunicji, jednak one same mają oczywiście ogromną wartość.

Natychmiast ogłoszono alarm, poszukiwania prowadzą wspólnie policja, wojsko i służba celna. Jesper Tengroth, rzecznik prasowy kwatery głównej Szwedzkich Sił Zbrojnych podkreślił niezwykłość całej sytuacji. „Kradzież tego typu pojazdów jest poważna – i niezwykła” – powiedział.

Jeden z pojazdów udało się odnaleźć – znajdował się w miejscowości Tillberga oddalonej o około 35 kilometrów od Enkoping. Na razie nie aresztowano jednak żadnych podejrzanych.

Źr.: o2